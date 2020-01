GF Vip, Paola di Benedetto e Paolo Ciavarro sempre più vicini

Condividi

Paola Di Benedetto sempre più vicina a Paolo Ciavarro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La complicità tra i due è innegabile con la ragazza che si fa consolare durante i momenti di sconforto. La madre di Ciavarro ha confermato in un’intervista a Novella che già prima di entrare il figlio aveva espresso interesse verso la vicentina, bloccato però dal fatto che lei fuori abbia un fidanzato ad aspettarla: Federico Rossi, del duo Benji&Fede.

Negli ultimi giorni Paola si è anche lasciata andare a delle dichiarazioni molto importanti sul suo rapporto con il compagno affermando di non sentirsi ancora pronta per il matrimonio o per dei figli. «Ho ancora bisogno di avere i miei spazi», ha concluso.