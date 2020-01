Coronavirus, Heather Parisi: «Pronti a tutto, o quasi»

Condividi

Il coronavirus che si sta diffondendo in Cina, sta destando molta preoccupazione. Heather Parisi, che vive nel paese asiatico da molti anni, è tornata a parlare su Instagram della situazione che sta vivendo insieme con la sua famiglia.

L’ex ballerina ha pubblicato una foto di lei e dei suoi figli più piccoli mentre stanno passeggiando per le strade di Hong Kong indossando una maschera ed ha scritto: «Pronti a tutto! C’è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati dimessi (cit. @scmpnews ). Il ricordo della SARS spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto».