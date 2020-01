Lotta all’inquinamento, la risposta di Venezia: al via i taxi ibridi ed elettrici

Condividi

«Il Comune di Venezia approverà una norma per favorire il trasporto ibrido ed elettrico in laguna e nei canali del centro storico. Questa è la risposta di Venezia alle giuste richieste di chi chiede una lotta concreta all’inquinamento». Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro stamane alla presentazione del primo taxi acqueo ad alimentazione elettrica.

«Nella normativa daremo la precedenza ai taxi ed alle barche elettriche per i canali e ibridi per le isole della laguna che sono più lontane e più difficili da raggiungere. E’ un taxi veneziano, con tutte le misure degli altri taxi, ma elettrico, costruito da privati, senza alcun contributo pubblico». Infine il primo cittadino di Venezia ha sottolineato che «il Comune, la giunta comunale, appoggiano al cento per cento l’emendamento presentato in Parlamento da Arianna Spessotto (M5S) che chiede una legislazione speciale appunto per le barche ibride ed elettriche a Venezia, perchè – ha spiegato – a livello tecnologico abbiamo risolto tutti i problemi, ora ci manca una normativa valida che risolta i problemi burocratici».