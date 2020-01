Lago di Garda in love: un San Valentino romantico sul lungolago

Condividi

Linkedin email

Lago di Garda in love è alle porte. La romantica kermesse, che si svolge dal 14 al 16 febbraio, coinvolge dieci incantevoli cittadine del Lago di Garda: Borghetto di Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Campo di Brenzone sul Garda, Malcesine e Toscolano Maderno.

Simbolo dell’evento sarà la “Passeggiata d’Amore – 3.000 passi che fanno bene al cuore”, il percorso pedonale sul lungolago che collega Garda a Bardolino e viceversa. Tutte le località aderenti all’evento ospiteranno, oltre a tanti appuntamenti dedicati all’amore, il grande cubo con la scritta LOVE, una postazione unica dove per poter scattare dei selfie romantici.

Valeggio sul Mincio accoglierà tutte le coppie per un appassionato bacio sul “Ponte degli Innamorati” in località Borghetto. Peschiera del Garda allestirà gli “Angoli di San Valentino”, postazioni musicale dove ascoltare musica in buona compagnia. Il centro storico di Lazise accoglierà il palco di Lago di Garda in Love, il mercatino “Mani Cuore Passione” e l’appuntamento finale dell’evento: “Soffi d’Amore”, una cascata di cuoricini rossi che scenderanno dal cielo, uno spettacolo da non perdere. Bardolino ospiterà il Carnevale dei bambini e nei pressi del porto vecchio di si potrà compiere un giro attorno alla Preonda e scoprirne la sua leggenda. A Garda, oltre al mercatino di prodotti locali, ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo sul palco di Piazza del Municipio. Torri del Benaco inaugurerà l’evento nella mattinata di San Valentino e con l’appuntamenti della “Promessa della Torre” si potrà salire all’interno del maestoso “Castello degli Innamorati”. Brenzone sul Garda riceverà tutte le coppie che vorranno percorrere il “Sentiero del Cuore”, una breve passeggiata sulle pendici del monte Baldo per scoprire l’antico borgo di Campo dove si potranno ammirare i caratteristici presepi e scoprire i tre cuori d’oro di Lago di Garda in Love. A Malcesine si potrà visitare il “Castello dei Poeti” grazie ad un biglietto pensato per la coppia. Per gli appassionati di montagna sarà attiva la Funivia di Malcesine – Monte Baldo con un biglietto per due, così da poter ammirare il Lago da una prospettiva insolita e per scambiarsi “un bacio d’alta quota”. Toscolano Maderno, primo comune della costa bresciana ad aderire a Lago di Garda in Love, offrirà intrattenimento e musica per tutti.

Nei tre giorni dell’evento sarà possibile lasciare la propria frase d’amore sulle rive del Lago di Garda grazie all’iniziativa il “Messaggio del Cuore, Ti scrivo che ti amo!” presente nelle piazze di Lazise e Garda, mentre a Torri del Benaco e Toscolano Maderno si potrà richiedere il “Sigillo d’Amore”: una pergamena ricordo dell’evento con i nomi degli innamorati scritti a mano. Ci sarà spazio anche per le degustazioni del Chiaretto, vino partner di Lago di Garda in Love che per quest’anno farà del bene ad alcune associazioni grazie all’iniziativa “Un Sacco d’Amore”.

Clicca qui per vedere il programma completo.