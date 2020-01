Meteo, ancora sole ma nel weekend torna la pioggia

Condividi

Fino a giovedì persisteranno condizioni anticicloniche, venerdì aumento della nuvolosità per effetto dell’avvicinamento di una depressione attualmente con nucleo sulla Penisola Iberica, nel fine settimana circolazione ciclonica con modeste precipitazioni più probabilmente sulla pianura e nel corso di sabato. Vediamo le previsioni di Arpav per i prossimi giorni.

Giovedì 23. Cielo sereno o poco nuvoloso, su Rodigino e zone limitrofe nebbie locali fino al primo mattino e di sera. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Rispetto a mercoledì sulla pianura di notte saranno senza variazioni di rilievo e di giorno in aumento leggero o moderato, sui monti in calo leggero o moderato; valori notturni sotto la media in modo leggero o moderato, valori diurni sopra la media anche di molto. Venti. Deboli/moderati, sulla pianura da nord-est e con direzione variabile sui monti.

Venerdì 24. Nuvolosità in graduale aumento col passar delle ore a partire da sud-ovest, fino a cielo anche nuvoloso di sera; fino all’alba nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento al mattino. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura fino al primo mattino saranno senza variazioni di rilievo, nelle ore diurne più basse in modo leggero/moderato, di sera più alte anche sensibilmente; sui monti stazionarie. Venti. In alta montagna in aumento fino anche a tesi, da sud-ovest; altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Sabato 25. Sulla pianura cielo molto nuvoloso o coperto con piogge modeste, discontinue, estese; in montagna parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni sparse sulle Prealpi e locali sulle Dolomiti, nevose sopra i 1100/1300 metri di quota. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Domenica 26. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, sulla pianura qualche residua pioggia nella prima metà di giornata e delle nebbie fino al mattino e di sera. Temperature sulla pianura in calo di notte ed in aumento di giorno, sui monti con andamento irregolare.

