Mose: decisa la data della messa in funzione

Mose in funzione dal 30 giugno 2020. L’annuncio è stato dato dai commissari del Consorzio Venezia Nuova nel corso dell’incontro di oggi, mercoledì, a Venezia. Il cronoprogramma prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri. La quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni.