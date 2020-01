Si allontana da casa a piedi e in pigiama: paura per Roberta

Condividi

Si chiama Roberta Girotto e non si hanno sue notizie da due giorni. La donna 50enne si è allontanata a piedi dalla sua casa a Bovolenta (Padova) lunedì 20 e ha fatto perdere le sue tracce. Secondo l’appello pubblicato sui social dalla figlia, Roberta non avrebbe con sè soldi e documenti. Probabilmente indossa una giacca grigia e un pigiama con scarpe chiare. Si crede inoltre che si trovi in uno stato confusionale.

Come comunica anche il comune di Bovolenta, i carabinieri hanno fatto subito partire le ricerche e chi avesse qualche informazione è pregato di contattare il 112.