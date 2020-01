Corona in ansia per il “suo” K2. Salvini promette: «Lo detassiamo»

Condividi

Da tempo Mauro Corona sta denunciando la situazione di crisi in cui stanno versando i piccoli esercizi di montagna, in particolare dopo l’introduzione dello scontrino elettronico, assai ostico sia per problemi di linea sia, spesso, per l’età dei negozianti. Tra i tanti posti in crisi c’è anche il mitico bar K2, a Casso, in provincia di Pordenone, meta amata dallo scrittore, scultore ed alpinista.

Complice la doppia ospitata a Cartabianca Corona non ha esitato a far presente le sue ragioni al leader leghista Matteo Salvini, che, reduce da alcune tappe elettorali sugli Appennini, ha promesso, in caso di suo futuro rientro al governo, agevolazioni per i Comuni montani.