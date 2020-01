Dosson, al via la 34esima festa del radicchio rosso

Condividi

Tutto pronto per la 34esima edizione della festa del radicchio rosso di Treviso Igp che si terrà a Dosson dal 24 gennaio al 2 febbraio. In tutto il centro storico verranno allestiti piccoli banchi allestiti, stand gastronomico con diverse specialità ed altri piatti tipici locali. E ancora, spettacoli di gruppi folkloristici e musicali per dieci giornate dedicate al prodotto principe di questo territorio.

(ph: Facebook Associazione produttori radicchio rosso di dosson)