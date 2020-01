GF Vip, Paola Di Benedetto in crisi: Fede rompe il silenzio social

Condividi

Linkedin email

Paola di Benedetto sta attraversando un momento non facile all’interno della casa del Grande Fratello. La vicentina ha avuto un momento di cedimento per la mancanza della famiglia e del fidanzato Federico, il cantante del celebre duo Benji&Fede ed è stata consolata da Paolo Ciavarro. I due concorrenti infatti si sono molto avvicinati e c’è già chi vede una nuova coppia.

Forse colpito dal momento di debolezza di Paola, Federico ha deciso di rompere il silenzio social e dedicarle un post su Instagram. «Mi manchi anche tu piccolo baco da seta…Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate – scrive come se lei potesse leggere -. Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te».

(ph: Instagram @federicorossi)