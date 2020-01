Isoardi follower del numero uno del porno. Felicitas: «Giunonica e burrosa: la adoro»

Condividi

Notizia super choc per gli amanti del gossip: Elisa Isoardi, la nota conduttrice de “La Prova del Cuoco” in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.00 su Raiuno, nonché ex del leader leghista Matteo Salvini segue su Instragram il porno attore Max Felicitas.

“Perché l’ex “first lady” (ndr: della Lega) segue la promessa dell’hard italico sul più utilizzato social network ? Ah…saperlo! Come risponderebbe Alberto Dandolo, fatto sta che è così! – ci racconta l’esperto Mattia Pagliarulo – Vi rivelo che il buon Felicitas ha detto che quando ha scoperto che la Isoardi lo segue su IG si è emozionato“.

“Devo essere sincero – ha detto Felicitas – Ho sempre voluto imparare a cucinare ma sono negato, potrei unire l’utile al dilettevole in caso Elisa accettasse, mi spiego meglio. Sono sempre in giro per lavoro tra set ed eventi, ma quando sono a casa è immancabile l’appuntamento televisivo con Elisa e la sua trasmissione culinaria targata Rai. La Isoardi è una bellissima donna, la tipica donna mediterranea che piace a me, giunonica e burrosa con delle curve pericolosissime, è sicuramente il mio ideale di donna. A lei proporrei di tenere un corso di cucina privato solo io e lei, magari è la volta buona che imparo a cucinare, poi se scatta anche un dopo-corso di cucina tanto meglio… . Elisa se vuoi conquistarmi cucinami delle lasagne al forno, per me la libidine di un piatto di questa pietanza è pari ad un orgasmo sessuale!”

La bella conduttrice piemontese risponderà a questa audace proposta dell’attore friulano a luci rosse? “Vi terrò aggiornati” promette Pagliarulo.