Meteo, weekend con pioggia e neve

L’attuale circolazione anticiclonica cesserà da venerdì, quando il Veneto sarà interessato da una depressione attualmente con nucleo sulla Penisola Iberica che porterà modeste precipitazioni più probabilmente sulla pianura e nel corso di sabato; da lunedì nuovamente alta pressione. Vediamo le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Venerdì 24. Nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso; fino all’alba nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da sud-ovest fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque di sera. Precipitazioni. Ovunque assenti fino al pomeriggio, sulla pianura di sera probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali. Temperature. In alta montagna saranno in lieve calo rispetto a giovedì ma ancora sopra la media. Altrove fino al primo mattino senza variazioni di rilievo, nelle ore diurne più basse in modo leggero/moderato, di sera più alte anche sensibilmente; rispetto alla media fino al primo mattino saranno più basse e nelle ore diurne più alte in modo leggero/moderato, di sera più alte anche sensibilmente. Venti. In alta montagna in aumento fino anche a tesi, da sud-ovest; altrove deboli/moderati generalmente con direzione variabile, sulla pianura dal pomeriggio da nord-est.

Sabato 25. Sulle zone pianeggianti e prealpine cielo molto nuvoloso o coperto, sulle Dolomiti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni. Su pianura e Prealpi probabilità medio-bassa (25-50%); saranno discontinue, estese sulla pianura e diffuse sulle Prealpi. Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%); saranno sparse e di breve durata. Accumuli modesti, quota neve in prevalenza a 1100/1300 metri. Temperature. Di notte in aumento eccetto diminuzioni in alta montagna, di giorno in calo; variazioni anche sensibili rispetto a venerdì. Venti. Deboli/moderati; sulla pianura inizialmente da nord-est ma con tendenza a disporsi da ovest già nella prima metà di giornata, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

Domenica 26. Nella prima metà di giornata cielo molto nuvoloso o coperto con modeste piogge sparse sulla pianura, dal pomeriggio precipitazioni ovunque assenti e parziale diminuzione della nuvolosità; fino al mattino e di sera sulla pianura alcune nebbie. Temperature sui monti senza variazioni di rilievo; sulla pianura in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera, con minime nelle ultime ore del giorno.

Lunedì 27. Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni e con delle nebbie sulla pianura fino al mattino e di sera, temperature in calo.

