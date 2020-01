Confcommercio Veneto, Bertin nuovo presidente

Condividi

Il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, è il nuovo presidente di Confcommercio Veneto. L’hanno eletto stamane, all’unanimità, i colleghi presidenti delle associazioni provinciali. Succede a Massimo Zanon che ha guidato quella che è la maggiore organizzazione imprenditoriale veneta dal 2010.

Bertin, 63 anni, sposato, tre figli e una nipotina, attivo nel comparto del food dove ha sviluppato una catena di negozi, è alla guida della Confcommercio di Padova dal 28 aprile del 2014 ed è al suo secondo mandato. In precedenza era stato vicepresidente vicario con incarichi sia in Camera di Commercio (membro di giunta dal 2008 al 2013) che in Promex, l’azienda speciale per l’internazionalizzazione e la promozione. Presidente del “Faro per la ricerca scientifica Onlus” che si occupa di reperire fondi per la ricerca biomedica, Bertin dall’anno scorso è consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e vicepresidente di Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale.