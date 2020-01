Regionali in Veneto, nasce terzo polo centrista

Condividi

«Azione ha le idee ben chiare su cosa fare in Veneto in vista delle prossime regionali e si rende disponibile al dialogo con chi ha voglia di rappresentare un nuovo progetto per la nostra regione». Inizia così la nota inviata a firma dei referenti regionali Alberto Baban (in foto), Emanuele Cagnes e Federico Vantini che anticipano come «con + Europa e PSI abbiamo già avviato un percorso solido con il quale vogliamo coinvolgere forze civiche e politiche che oggi non hanno una casa e non si sentono rappresentate dal binomio Zaia-Lega e tantomeno dalla mancanza di offerta di questi anni del Pd».

«Non si tratta di replicare il modello Puglia – sottolineano -, ma di costruire un vero modello che risponda alle esigenze del Veneto e su questo siamo convinti che con IV ci siano molte convergenze di carattere regionale e territoriale sulla prospettiva che la nostra regione dovrà avere».

(ph: imagoeconomica)