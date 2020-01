Rientrata l’allerta smog: semaforo verde in tutto il Veneto

Condividi

Arpav ha pubblicato il bollettino aggiornato che sancirà i livelli di allerta PM10 nei capoluoghi veneti per i prossimi giorni. Un bollettino piuttosto positivo quello che rimarrà in vigore fino a lunedì 27 gennaio: in tutto il Veneto, infatti, permarrà il livello di allerta verde.