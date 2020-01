Virus Cina: Burioni, ‘Wuhan prima città blindata in storia moderna’

Condividi

Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) – “Mentre ancora sappiamo pochissimo del coronavirus, se non che sta continuando a diffondersi, la notizia sconvolgente è la blindatura della città di Wuhan, il centro dell’epidemia: impossibile viaggiare in treno e aereo. Un provvedimento senza precedenti: chiudere al mondo una città che ha lo stesso numero di abitanti del Belgio o del Portogallo, e più di quelli di Austria o Svizzera, è qualcosa che io non ricordo sia mai avvenuto nella storia moderna”. Lo rileva il virologo Roberto Burioni sul suo sito ‘Medical Facts’.

Una misura senza precedenti, dunque, la ‘quarantena’ della megalopoli, che però, secondo Burioni, “non sarà sufficiente”. Non solo. “Sabato scorso – ricorda il medico – la città di Wuhan ha organizzato un banchetto pubblico al quale hanno partecipato più di 40 mila famiglie, con lo scopo di entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di piatti serviti a un singolo evento; ha distribuito oltre 200 mila biglietti gratuiti per partecipare alle attività del Capodanno lunare. Un modo davvero singolare per evitare gli assembramenti e contrastare la diffusione del virus”.