Dove bere la migliore birra a Venezia

Il santo bevitore

Con le sue 21 spine di birre artigianali sempre a rotazione questo locale di Cannaregio, dietro il Canal Grande, non può che farsi amare dai suoi avventori appassionati di bionde, rosse, scure o chiare. Molto apprezzati anche i cicchetti, la musica e il fatto che abbia il plateatico esterno.

Al vecio Penasa

A 100 metri da piazza San Marco, questo locale è apprezzato per essere fuori dalla calca dei turisti, avere una lunga e variegata lista di birre e anche per la qualità dei cicheti.

Birroteca Duri ai banchi

In via Castellana a Mestre, questa birreria offre birra artigianale e di qualità, birra italiana e dal Mondo, rotazione spine, selezione bottiglie in frigo, amari, liquori e distillati vari, sidro e birra Gluten Free certificata.

Red Bear Pub

Questo locale di via Trieste a Marghera propone più di 100 etichette di birra, 9 spine e 1 pompa Inglese con birre a rotazione.

Marciano Pub

In via Cesare Rossarol a Marghera, questo locale “old style” è molto apprezzato per gli hamburger mai banali, come l’hamburger di polpo e il lobster burger, ma anche per la varietà di birre artigianali.