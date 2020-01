Bovolone (Vr), fiera agricola di San Biagio

Condividi

Linkedin email

La fiera agricola di San Biagio a Bovolone (Verona) è una delle più grandi e antiche del Veneto. Nasce infatti nel 1278 e oltre all’area fieristica dei padiglioni, si estende al mercato, alla chiesa, al teatro e in piazzale Mulino. Dall1 al 4 febbraio esposizioni, stand gastronomici, convegni e giochi con il luna park. Questa sera alle ore 20:00

verrà anticipata dalla Cena di Gala su invito “Aspettando San Biagio”Le specialità della Cucina Veneta, presso le Cantine del Vescovo. Domani 25 gennaio invece aprirà il luna park.

Programma

Sabato 1 Febbraio 2020

Ore 10.30

Inaugurazione Progetto “Villa Gabriele”

con la Cooperativa Sociale “Il Focolare”

Ore 11.30

Inaugurazione della Fiera Agricola

con la Banda Cittadina “Città di Bovolone” ed il corpo Majorettes

presso Area Fieristica

Ore 14.30-16.00

Convegno “L’ape bene comune – I comuni amici delle api”

Organizzato dall’Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi

presso Sala Convegni – Area Fieristica

Ore 14.30-16.30

“Ti porto io…in Fiera” – PESCE E FORMAGGIO? PERCHE NO?!?

presenta Stefano Cantiero

Monte Veronese – Realizzazione di una forma in diretta

Moscardini di Caorle – Cottura e assaggio a cura di alcuni chef caorlotti

Confraternita del Baccalà – Battitura, pulitura e degustazione

Formajo nel Pignato – Preparazione e assaggio

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00

“La Corte in Fiera”

AREA TEATRO

Animazione e spettacoli per bambini e famiglie

AREA CUCINA CONTADINA

Laboratori di cucina per bambini

AREA “SOTTO IL PORTICO”

Laboratori di intreccio ed ambientali

AREA “SUL SELESE”

Laboratorio fotografico

presso Corte in Fiera – Area Fieristica

Ore 17:00-18.30

Convegno “Iniziative ed idee per lo sviluppo delle PMI del territorio”

a seguire: Incontro con Renato della Bella – Presidente Apindustria

Organizzato da Apindustria Verona

presso Sala Convegni – Area Fieristica

Domenica 2 Febbraio 2020

Ore 08.00

“Bovolone Shopping”

Negozi aperti nelle vie del centro di Bovolone

Ore 08.30

39° Edizione “CAMINADA DE SAN BIAGIO”

del G.M.P. Gli Sbandati – Km. 7 – 12 – 17

Partenza dal Centro Sportivo San Pierino, Via Creari 32

Ore 10:00

Convegno “Innovare le diversità Italiane”

Organizzato da Confartigianato Verona

presso Sala Convegni – Area Fieristica

Ore 10:00

Sfilata Trattori d’Epoca

(con accensione di un Landini testa calda)

a cura del gruppo “Amici del trattore d’epoca”

Partenza dal P.le Scipioni con arrivo sul P.le fieristico

Ore 10.30-12.30

“Ti porto io…in Fiera” – ARTIGIANI DEL GUSTO DI BOVOLONE

presenta Stefano Cantiero

Pastificio Mozzo

Cantina SeiTerre

Pasticceria Aroma

Bar Diamante

Vivai Ghellere

Casa Tosi

Le Furezza

Latteria Paradiso

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Ore 11:30

Santa Messa di Ringraziamento del Mondo Agricolo

con offertorio di prodotti tipici locali

presso il Duomo di Bovolone

Ore 14.30-16.30

“Ti porto io…in Fiera” – MILLEFOGLIE, LARDO E TASTASAL!

presenta Stefano Cantiero

Monte Veronese – Realizzazione di una forma in diretta

Pasticceria Perbellini – Realizzazione della millefoglie strachìn

Salumificio Bertelli – Preparazione lardo e cuscino di Venere con cucitura a mano

Macelleria Franchini – Preparazione a mano del tastasàl con assaggio di risotto

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00

“La Corte in Fiera”

AREA TEATRO

Animazione e spettacoli per bambini e famiglie

AREA CUCINA CONTADINA

Laboratori di cucina per bambini

AREA “SOTTO IL PORTICO”

Laboratori di pittura e riciclo creativo

AREA “SUL SELESE”

Laboratorio fotografico

presso Corte in Fiera – Area Fieristica

Ore 19:00

Serata Eno-Gastronomica “Riso Insieme”

in collaborazione con le Contrade di Bovolone & la Pro Loco di Sanguinetto;

degustazione di risotti e vini tipici veronesi;

intrattenimento con cabaret

presso Palazzetto “Le Muse” – Area Fieristica

Prevendita – Ufficio Fiera presso Corte Salvi: 324/8634381

Lunedì 3 Febbraio 2020

Ore 10.30-12.30

“Ti porto io…in Fiera” – ARTIGIANI DI BOVOLONE

presenta Stefano Cantiero

> Franco Merlo – Liutaio

> Paolo Gaburro – Scultore del Legno

> Sergio Bellani – Intagliatore del Legno

> Francesco Bertolini – Scultore del Ferro

> Adriano Bissoli – Scultore del Vetro

> Jacopo Massagrande – Artigiano del Restauro

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Ore 10.30

Convegno “Tabacco: Tecniche di coltivazione e nuove tendenze di mercato”

presso Sala Convegni – Area Fieristica

Ore 14.30-16.30

“Ti porto io…in Fiera” – ALLA CORTE DELLA DOLCEZZA!

presenta Stefano Cantiero

> Pasticceria Bisognin – Pasticciera di Cologna Veneta con dolci al mandorlato

> Pasticceria Perbellini – Realizzazione della millefoglie strachìn

> Re del Tortellino – Dimostrazione di produzione manuale di tortellini con assaggio

> Carlo Pozza – Pasticcere che prepara panettone con verdure candite e altro (bomboloni in diretta)

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00

“La Corte in Fiera”

AREA TEATRO

Animazione e spettacoli per bambini e famiglie

AREA CUCINA CONTADINA

Laboratori di cucina per bambini

AREA “SOTTO IL PORTICO”

Laboratori di riciclo creativo ed intreccio

presso Corte in Fiera – Area Fieristica

Ore 19.30

Convegno Coldiretti

Organizzato da Coldiretti con la collaborazione di Banca Veronese

Presso Teatro Parrocchiale

Martedì 4 Febbraio 2020

Ore 08.00

Mercato Settimanale

Nelle vie del centro di Bovolone

Ore 10.30-12.30

“Ti porto io…in Fiera” – ARTIGIANI DEL GUSTO DI BOVOLONE

presenta Stefano Cantiero

> Pastificio Mozzo

> Cantina SeiTerre

> Pasticceria Aroma

> Bar Diamante

> Vivai Ghellere

> Casa Tosi

> Le Furezza

> Latteria Paradiso

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Ore 10:30

Premiazione del Concorso “Ti presento il mio paese”

presso Area Fieristica

Ore 14.30-16.30

“Ti porto io…in Fiera” – GNOCHI SBATUI, VINAPPESO E GARRONESE!

presenta Stefano Cantiero

> Bruno Fantoni – Produzione gnocchi sbatui della Lessinia con assaggio

> Vigneto dei salumi – Preparazione del Vinappeso e non solo + assaggio

> Allevatori carne garronese – Dimostrazione di disosso e assaggio di tartar

> Enrico Baroni – Produzione del “fugasì di Monzambano” con assaggio

presso Tensostruttura – Area Fieristica

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00

“La Corte in Fiera”

AREA TEATRO

Animazione e spettacoli per bambini e famiglie

AREA CUCINA CONTADINA

Laboratori di cucina per bambini

AREA “SOTTO IL PORTICO”

Laboratori di riciclo creativo ed intreccio

presso Corte in Fiera – Area Fieristica

Ore 18.00

Chiusura della Manifestazione Fieristica

Mostre collaterali d’arte:

Mostra “A Verona la 1° società di apicoltura in Italia”

a cura di APAV Verona

presso Corte in Fiera

Mostra “Arte in Fiera”

a cura del “Gruppo Artisti Veneta Pictura”

presso Istituto Giorgi.

Mostra “Stili a confronto”

a cura del gruppo “Liberart”

presso Cantine del Vescovo

Mostra Fotografica

a cura del circolo fotografico AVV Arti Visive Bovolone

presso Istituto Giorgi.

Mostra di Iconografia

a cura del gruppo Ass. Iconografi Veronesi

presso Antica Chiesa di San Biagio.

Mostra d’arte personale di Nalini Renzo

presso Istituto Giorgi.

Mostra d’arte personale di Franco Merlo

presso Istituto Giorgi.