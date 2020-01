Giornata mondiale dell’educazione, Lapo Elkann: «Non seguite mio esempio»

Condividi

Oggi è la giornata mondiale dell’educazione e Lapo Elkann ha deciso di celebrarla con un tweet dove invita i giovani a non seguire il suo esempio. «Io non sono stato uno studente modello. Ho avuto il privilegio di avere mentori come mio nonno, Kissinger, Marchionne.. A tutti però dico NON SEGUITE IL MIO ESEMPIO: la scuola prima e l’università poi sono fondamentali per costruire il proprio futuro».

E’ la giornata mondiale dell’educazione: io non sono stato uno studente modello. Ho avuto il privilegio di avere mentori come mio nonno,Kissinger,Marchionne..A tutti però dico NON SEGUITE IL MIO ESEMPIO:la scuola prima e l’uni poi sono fondamentali per costruire il proprio futuro — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 24, 2020

Secondo i numeri riportati dalla Farnesina, nonostante i progressi registrati nell’ultimo decennio, si stima che sono ancora 262 milioni i bambini che non hanno accesso alle scuole e più di 600 milioni non raggiungono il livello di apprendimento minimo nelle scuole primarie e secondarie.

(ph: imagoeconomica)