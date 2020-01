L’etologo Morris: «Buu a giocatori di colore non sono razzisti»

Condividi

L’etologo inglese Desmod Morris, in un’intervista che uscirà domani sul settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato del razzismo nel calcio. Secondo l’autore de “La tribù del calcio” i buu rivolti ai giocatori di colore non sarebbero razzisti. «Sono vili ma la pelle nera, come l’essere calvo o grasso, è solo una caratteristica per infastidire i rivali. Se lo stesso calciatore giocasse nella loro squadra, invece che insultarlo lo applaudirebbero».

Desmond John Morris è uno zoologo, etologo, illustratore, divulgatore scientifico e conduttore televisivo britannico, autore di libri sulla sociobiologia umana. La sua celebre opera “La scimmia nuda” è stata citata da Francesco Gabbani nel suo brano Occidentali’s Karma, vincitore del Festival di Sanremo 2017. Morris ha successivamente elogiato la canzone, paragonando la raffinatezza del testo a quella di autori come Bob Dylan o John Lennon.

(In foto il gesto stizzito di Mario Balotelli durante il match Hellas-Brescia dopo presunti buu razzisti arrivati dalla curva veronese)