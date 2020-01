Fedez ancora contro Salvini: «Io sono un rapper, tu facevi il ministro al Papeete»

Condividi

Nel genere musicale rap si chiamerebbe dissing quello di Fedez contro Salvini, ma anche viceversa. L’ex ministro dell’Interno per rispondere a Fabio Volo che lo aveva attaccato in radio, ha tirato in ballo, ieri sera alla trasmissione “Dritto e rovescio”, anche il marito di Chiara Ferragni.

«Mentre lui e Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa» ha detto il leader della Lega. «Sai qual è la differenza? – ha a sua volta risposto Fedez su Twitter – Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papeete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it». (t.d.b.)

Sai qual’è la differenza?Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it https://t.co/GIUTTIorVw — Fedez (@Fedez) January 23, 2020

