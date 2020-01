Sottomarina, “pulizia del secolo” per la diga

Condividi

Domenica 26 gennaio a partire dalle 9 è stata organizzata la “pulizia del secolo”della diga di Sottomarina. L’iniziativa è partita dal cittadino Andrea Chieregato che ha ottenuto il patrocinio del Comune, che metterà a disposizione parcheggi gratuiti, e la sponsorizzazione da parte di società e aziende.

«Sarà la raccolta di plastica più grande mai effettuata – spiega Chieregato – visto che si congiungeranno diverse associazioni non provenienti da tutto il Veneto. Vi verranno forniti sacchi e guanti grazie a Veritas, voi dovete mettere solo la buona volontá. Al termine della raccolta ci sará un feston con rinfresco. Il punto di ritrovo sarà l’ampio parcheggio “della diga” sulla spiaggia libera alle 9. La raccolta si terrà tra spiaggia e diga. Il parcheggio sarà gratuito per l’occasione. In caso di maltempo – conclude – sposteremo l’evento alla settimana dopo».