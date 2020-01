Marito di Segre candidato con Almirante

Condividi

Il marito di Liliana Segre è stato candidato nelle liste del Msi nel 1979, quando Giorgio Almirante ne era l’indiscusso segretario.

Si aggiunge un nuovo eclatante capitolo alla vicenda che ha coinvolto la senatrice a vita e la giunta Sboarina che, come si ricorderà, ha deliberato contemporaneamente l’intitolazione di una via al fondatore della Fiamma e il conferimento della cittadinanza onoraria alla sopravvissuta ad Auschwitz. Segre ha posto un netto aut aut, provocando clamore nazionale. La notizia, che avrebbe tutte le caratteristiche di una bufala, è vera, come conferma lo storico elettorale pubblicato sul sito del ministero dell’Interno.