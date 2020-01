Felicitas, Isoardi e la cena “burrosa”

Condividi

«Clamoroso! Elisa Isoardi risponde a Max Felicitas, seconda puntata della soap-opera». E’ il gossip insider Mattia Pagliarulo a tenerci aggiornati sulla notizia.

«Solo due giorni fa abbiamo dato la notizia super choc che non ci saremmo mai aspettati di dare, ovvero la nota conduttrice de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi followa su Instragram l’attore a luci rosse Max Felicitas. Felicitas ha fatto degli apprezzamenti alla Isoardi descrivendola come una bellissima donna, la tipica donna mediterranea che piace a lui, giunonica e burrosa con delle curve pericolosissime, aggiungendo inoltre che sicuramente sarebbe il suo ideale di donna». Racconta Pagliarulo.

«Oltre a ciò ha aggiunto che quando può segue la sua trasmissione per imparare a cucinare dato che è negato e ha invitato la conduttrice piemontese ad organizzare un corso privato di cucina in cui lei è la maestra e lui è l’allievo per avvicinarsi al mondo della cucina – è il prosieguo della storia – Il giovane ha invitato i suoi 495.000 followers a commentare l’ultima foto della conduttrice Rai su Instagram con le seguenti parole: “Elisa insegna a Max a cucinare“, e questa frase ha letteralmente invaso tutti i commenti, essendo ripetuta dai fans di Felicitas innumerevoli volte».

Dopo tutto ciò la Isoardi ha risposto a Felicitas caricando una foto in cui cena in un tipico ristorante romano taggando il giovane attore hard friulano ed aggiungendo: «Buona cena “burrosa”». «I due piccioncini si saranno scritti anche in privato? Cosa si saranno detti? Elisa accetterà di dare lezioni di cucina a Max? Appuntamento alla terza puntata!» conclude Pagliarulo.