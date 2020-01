L’oroscopo della settimana (27 gennaio-2 febbraio): Leone, Marte detta legge!

Condividi

♈-ARIETE

CERCA FATTIVE ALLEANZE.

Cercare fattive e solide alleanze è il compito per casa che attualmente vogliono darti le amiche stelle. Cerca, affidati, associati e unisci le tue forze con chi abbia dei progetti simili ai tuoi e con chi possa davvero agevolarti nella ricerca di un terreno comune sul quale edificare mille e un progetti. L’uno più interessante dell’altro. Marte positivo ti dà grinta, imprenditorialità e la capacità di difendere a spada tratta le tue idee.

♉-TORO

LEGAMI SPECIALISSIMI.

Ci sarà in settimana il Primo Quarto di Luna nel Toro. Le capacità confermative ed incoraggianti del rapporto Luna-Sole ti danno l’ok sui programmi stilati e in fase di realizzazione. Questa fase lunare è in pratica la ciliegina sulla torta di un periodo attivo, autorevole e decisamente proficuo sia a livello economico e sia nel prestigio che te ne sta derivando. E va bene anche per i legami: siano essi affettivi o amichevoli saranno specialissimi!

♊-GEMELLI

L’AMORE TRIONFERA’.

Confondere la passione, l’attrazione per l’amore adesso è possibile poiché Venere e Marte ti lanciano messaggi un tantino confusi e non chiarissimi. Forse saresti pronto anche a cambiare l’oggetto delle tue manifestazioni affettive, ma magari non osi fare ancora un passo decisivo, e magari hai qualche senso di colpa… Ingiustificato, secondo le stelle, ma certe situazioni non sono facili da ridimensionare. Ma l’amore comunque trionferà.

♋-CANCRO

SPLENDIDA INTESA A DUE!

Nel lavoro sarà bene stare in campana e difendere a spada tratta le tue posizioni e le tue idee, anche se qualcuno ti contesta apertamente. Le qualità affettive di Luna, Venere e Nettuno nei Pesci, il Segno a te più affine, ti danno comunque una fase affettiva molto emozionante e altrettanto memorabile, capace di rubarti il cuore e renderti davvero felice. L’intesa a due non è mai stata così completa, forte, totale e dolcissima…

♍-LEONE

MARTE DETTA LEGGE!

E’ Marte che adesso detta legge e la sua irruenza volitiva ti rende tanto forte quanto incisivo nel modo di agire! Ed è sempre Marte che accende il tuo sguardo e la tua persona di un sex-appeal malizioso e travolgente. Non ti serve metterti in mostra per farti notare, perché appena entri tu in un luogo, tutti gli altri sembrano di botto diventar invisibili. La forza della tua personalità ora è esaltata da Marte, ma è rocciosa sempre…

♍-VERGINE

ARMONIZZA IL TUO COMPORTAMENTO.

Con la cocciuta determinazione che adesso ti caratterizza, operi positivamente per i cambiamenti necessari al fine di realizzare le notevoli migliorie che intendi portar nello svolgimento del tuo lavoro. Ma forse sei troppo intenta a considerare il campo lavorativo, tanto da scordarti un pochino delle situazioni più personali… Gestisci meglio i frangenti domestici, dove non tutti hanno la tua stessa ambizione: armonizza allora il tuo operato…

♎-BILANCIA

OTTIMI SUPPORTI CELESTI.

Attraverso l’uso di una energia travolgente e per di più lucidissima riuscirai a liberarti da certi problemi (… forse di natura domestica…) che si trascinano da troppo tempo. Nelle tue qualità comunicative adesso puoi aggiungere una bella grinta. E una determinazione decisa che ti fa essere incisivo: quindi agisci, decidi e ti comporti di conseguenza. Sole e Mercurio amici, nell’ Aquario, adesso ti appoggiano e ti supportano in maniera ottimale

♏-SCORPIONE

POSSIBILI INCONTRI…

Un incontro improvviso che subito si dimostri importante e decisivo nei sentimenti è previsto fra chi fra voi sia single. Ma anche relazioni più intense, più colorate d’interesse e più armoniose con il partner abituale adesso sono favorire. Ciò dipende dal fatto che Luna, Venere e Nettuno, in combutta e positivissime dal Segno dei Pesci, lavorano per mettere l’amore al top dei tuoi pensieri e delle tua aspirazioni. Riuscendoci.

♐-SAGITTARIO

TENDERAI AD INCAPONIRTI.

Su certe determinate cose tendi adesso ad incaponirti, mentre dovresti adottare un atteggiamento più morbido e meno intransigente. Marte, nel Segno, il quale si lega con difficoltà a Venere e a Nettuno posizionati a metà dei Pesci, non ammette deroghe a ciò che avresti deciso… Ma non sempre la tua pur rocciosa volontà avrà la meglio! Amore ed eros, per esempio, ricevono imput diversi e forse potrebbero conciliarsi pochino…

♑-CAPRICORNO

ALLEANZA FORTUNATA.

L’alleanza che i tre pianeti nel tuo Segno comporta, Saturno e Plutone vicinissimi e, appena precedente, Giove ti dà una bella gamma di possibilità da sfruttare. Saturno punta su una tenace razionalità, Plutone ti mette in grado di ricominciar da capo in molti settori e Giove invita la Dea Bendata a farti visita. Giove indirizza la tua ferma volontà di farcela a sfondare in campi dove sarai assistita dalla fortuna. Anche e soprattutto in amore.

♒-AQUARIO

LUCIDO DECISIONISMO

Fra quello che decisamente desideri e quello, meno, che sei in grado di realizzare in maniera soddisfacente vi è non poca differenza…Ma grazie al passaggio del Sole e dello scaltro Mercurio nei Gradi Zodiacali che ti riguardano, sei tanto in gamba e tanto lucido da saperle riconoscere con immediatezza e senza errori. E saprai risolvere ogni tensione metterci una appropriata pezza a colore: in ciò l’invito delle stelle sarà basilare!!

♓-PESCI

SETTIMANA SUPER.

La settimana potrebbe essere splendida, super, fantastica… Ad inizio settimana passerà anche la Luna ma è Venere a reggerne le sorti: Venere sfiderà a singolar tenzone Marte, si legherà strettamente al magico Nettuno e saprà riprendere le situazioni affettive dal punto in cui si erano appannate… Insomma reiniziare o semplicemente iniziare una magica storia sentimentale è nelle tue attuali possibilità realizzative concrete. Niente male.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)