Serie B: Inzaghi e Maggio passano anche a Cittadella. Venete a pari punti

Il Benevento capolista non fa prigionieri e passa anche al Tombolato (non senza qualche mugugno del Cittadella sull’arbitraggio). Migliore in campo la vecchia guardia, il vicentino Cristian Maggio, che segna il gol del vantaggio definitivo.

Cittadella – Benevento 1-2

RETI: 25′ st Moncini, 31′ st rig. Iori, 41′ st Maggio

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6.5; Ghiringhelli 5.5; Perticone 6.5, Adorni 5, Benedetti 6; Proia 6.5, Iori 6.5, Gargiulo 6; D’Urso 6.5 (3′ st Frare 5.5); Stanco 6 (40′ st De Marchi sv), Luppi 7 (33′ st Pavan 5.5). A disposizione: Maniero, Mora, Rizzo, Ventola, Pavan, Bussaglia, Diaw, Rosafio, Vrioni. All, Venturato 6

BENEVENTO (4-3-3): Montipò 6.5; Maggio 7, Volta 6.5, Caldirola 6.5, Letizia 5; Schiattarella 6.5, Viola 6.5, Hetemaj 5.5 (13′ st Improta 5); R.Insigne 6 (33′ st Kragl 5.5), Sau 6 (17′ st Moncini 7); Coda 5.5. A disposizione: Manfredini, Gori, Barba, Del Pinto, Pastina, Abdallah, Gyamfi, Di Serio, Armenteros. All. Inzaghi 6.5

ARBITRO: Baroni di Firenze 5.5

ESPULSO: Adorni al 2′ st per doppia ammonizione

AMMONITI: Adorni, Sau, Ghiringhelli, Gargiulo, Schiattarella, Benedetti, Letizia, Iori

Note: spettatori 5057, abbonati 3195, paganti 1862 per un incasso lordo di euro 26276,11. Minuti di recupero: pt 1′, st 5′

Empoli-Chievo 1-1

RETI: 23′ pt Tutino; 4′ st Meggiorini

EMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli(79′ Sierralta); Frattesi (88′ Mancuso), Ricci, Henderson; Bajrami (63′ Ciciretti); Tutino, La Mantia.

A Disp: Branduani, Perucchini, Nikolaou, Stulac, Pinna, Fantacci, La Gumina, Zelenkovs, Belardinelli. Allenatore: Roberto Muzzi

CHIEVO (4-3-3) : Semper; Dickman, Leverbe, Cesar, Frey; Segre, Obi (74′ Ongenda), Esposito; Garritano, Meggiorini, Djordjevic (71′ Ceter).

A Disp: Pavoni, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Vaisanen, Rodriguez, Bertagnoli, Brivio, Rigione, Zuelli. Allenatore: Michele Marcolini

ARBITRO : Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Soricaro/Ruggeri

AMMONITI : 18′ Obi (C); 19′ Antonelli (E); 20′ Cesar; 28′ Maietta (E); 40′ Frattesi (E); 45′ Frey (C); 68′ Garritano (C); 83′ Sierrata (E); 87′ Ricci (E); 91′ Leverbe (C)