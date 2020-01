Virus Cina: Wuhan, stop a circolazione nelle strade

Condividi

Pechino, 25 gen. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità di Wuhan hanno ordinato lo stop alla circolazione delle auto nelle strade della città focolaio del nuovo coronavirus simile alla Sars. La misura, che entrerà in vigore a partire da domani, permetterà la circolazione sono ai veicoli governativi, a shuttle speciali ed ad auto munite di permessi. Da giorni è già in vigore il bando delle comunicazioni con l’esterno della città, ora adottato in totale in 18 centri abitati che ha portato all’isolamento di 56 milioni di persone.