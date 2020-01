GF Vip, casalinghe disperate. Guerra e pace tra Paola e Fernanda

Condividi

Affascinanti e agguerrite casalinghe disperate: questa la scena andata in onda nella diretta del GF Vip questa mattina, domenica, tra la vicentina Paola Di Benedetto e la modella brasiliana Fernanda Lessa.

Le due hanno avuto a che ridire sulle modalità delle pulizie domenicali in vista della diretta del lunedì ma, dopo qualche battibecco pepato (“Ma come parli?” ha detto la convalescente Fernanda a Paola), si sono riappacificate ed abbracciate.

Settimana intensa per le due bellissime, la prima al centro del dibattito per l’affettuosa amicizia con Paolo Ciavarro e per le esternazioni di Antonio Zequila (“Non ha mostrato il c**o”) che hanno provocato l’intervento del fidanzato Federico Rossi, la seconda per una brutta influenza che l’avrebbe portata fuori dalla casa per dei controlli e, soprattutto, per la nomination.