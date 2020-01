Schianto contro una casa: nessuno scampo per 78enne

Condividi

Alle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Salboto nel comune di Salboro (Padova) per un’auto finita contro la ringhiera di un’abitazione per un probabile malore della conducente che : deceduta.

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre personale del SUEM 118 ha provato a lungo a rianimare la donna 78 enne di Padova, purtroppo con esito negativo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminati dopo circa un’ora.