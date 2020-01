Padova, rap e street art sul cavalcavia Borgomagno

Condividi

Appuntamento con musica e performance domani martedì 28 gennaio a Padova alle 15 sul cavalcavia Borgomagno (lato ex hotel Albritto). L’evento, organizzato dall’associazione “Le Mille e Una Arcella” e patrocinato dal Comune, vedrà come protagonisti i rapper padovani “Arce Atlas Gang“. Il gruppo si esibirà sul cavalcavia, mentre gli street artisti Joys e Made realizzeranno alcune opere.

Ad un anno e mezzo dall ‘esordio con A. R. C. E. L. L. A e dopo aver creato il loro studio musicale Atlas Recordz, il 17 gennaio gli Arce Atlas Gang hanno fatto uscire su Spotify il loro primo album “ATLAS 8,5” che racchiude 15 tracce di cui 10 produzioni di Richard Church, due di G Toga e due di Foltrix. Nell’albumo sono presenti anche tre feat sempre con Richard Church e G Toga.

Arce Atlas Gang è un progetto che nasce dalla passione musicale in comune di quattro amici che si sono conosciuti tra le scuole, i parchi e i campetti da calcio dell’Arcella. Dai primi testi registrati con il telefono e da interi pomeriggi passati a fare freestyle con una cassa sopra una panchina nel 2018 hanno deciso di formare Arce Atlas Gang è di raccontare in rima la loro quotidianità in un quartiere che spesso è visto con occhio critico e sempre in mezzo a notizie di cronaca.

