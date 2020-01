Marche, ricostruzione post terremoto con la solidarietà del Veneto

Condividi

Anche il Veneto sta facendo la sua parte per ricostruire le zone del centro Italia devastate più di tre anni. Il 24 gennaio è stato infatti inaugurato ad Arquata del Tronto un poliambulatorio realizzato con il contributo dell’Avis del Veneto.

Il centro sanitario “Assieme” è stato realizzato in meno di 2 anni. Una parte della cifra messa insieme e impiegata per la nuova costruzione viene dalle Avis del Veneto e un altro importante contributo da proventi di mammografie ed esami diagnostici effettuati durante i mesi della prevenzione del tumore al seno alla Casa di cura Giovanni XXIII di Monastier (Treviso), partner di Avis regionale Veneto nella raccolta fondi anche grazie ad un’idea del periodico avisino “Dono&Vita”. Il nuovo servizio sorge sui resti dell’ex “casa dei dottori” con il nome “Centro socio sanitario Assieme”, a dimostrare la forza della solidarietà laddove non arriva lo Stato.