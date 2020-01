Ceggia (Ve), 67esimo “carnevale dei ragazzi”

Condividi

Dall’8 al 25 febbraio a Ceggia (Venezia) si terrà la 67esima edizione del “Carnevale dei ragazzi”, dove per tradizione sono i giovani a creare i carri allegorici. Domenica 16 febbraio inoltre ci sarà la sfilata notturna.

Programma

Sabato 8 febbraio APERTURA UFFICIALE della 67° Edizione dalle ore 18 Presso il Municipio del Comune di Ceggia. Inizia ufficialmente la 67° edizione del più grande carnevale allegorico del Veneto. Maschere, coriandoli, carri allegorici maestosi e tantissima allegria e gioia. Per l’occasione verrà inaugurata la mostra dei bambini di tutti le scuole aderenti al “Progetto Scuole 2020”, un’iniziativa ormai di tradizione e per la tradizione, per dare sempre nuova linfa alla nostra manifestazione. L’esposizione sarà aperta ad orari degli uffici comunali fino alla fine del Carnevale, ovvero Martedì 25 Febbraio 2020.

Sabato 15 febbraio dalle 14.30 presso la Sala Folegot della Casa Della Dottrina Divertimento per tutti i più piccini con Truccabimbi, Palloncini, Laboratorio di Cucina “Topino coriandolo”, Giochi di gruppo, Pentolaccia, Sfilata in maschera, poi merenda tutti insieme, ed infine spettacolo di magia.

Domenica 16 febbraio dalle 16.30 PiTERPAN IMPATTO! con Baxo & Fedro, dalle 18.30

1° Sfilata dei Carri Allegorici di Ceggia 2020 in Notturna, sfilata caratteristica per l’atmosfera notturna e le bellisime luci dei carri mascherati che inaugura le sfilate allegoriche del carnevale di Ceggia.Tickets: Intero 1 Sfilata – 6euro, Abbonamento 3 Sfilate – 12 euro, Bambini sotto i 12 anni entrano gratis.

Domenica 23 febbraio dalle ore 14.30 Gran Parata del Carnevale, Sfilata principale del carnevale di Ceggia con tante maschere e bellissimi carri allegorici, non solo autoctoni. Festa, gioia e spensieratezza garantiti. STREET ART. Artisti veneti si esibiranno nella loro arte di strada nel cuore della piazza dando ancora più colore al Carnevale.

Martedì 25 febbraio martedì grasso dalle ore 14.30, Sfilata conclusiva del carnevale dei ragazzi di Ceggia. Sarà l’ultima occasione per ammirare questi maestosi carri allegorici di questa edizione, con infiniti colori e movimenti.

Tutti realizzati a Ceggia dai ragazzi che formano i gruppi costruttori.dalle 18.30 Premiazioni dell’Edizione 67 e proclamazione del gruppo vincitore del Carnevale.