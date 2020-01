Condividi

Linkedin email Francesca Pascale dopo aver gioito per la vittoria di Jole Santelli, neo governatrice della Calabria, commenta anche l’esito delle elezioni in Emilia Romagna che ha visto la conferma di Stefano Bonaccini. «Mi dispiace che in Emilia Romagna non abbia vinto il centrodestra, la Regione meritava un cambiamento – ha detto la compagna di Silvio Berlusconi che specifica – Sapete quel che penso di Matteo Salvini, non stimo l’uomo Salvini e nemmeno la sua politica». Fonte: Adnkronos (ph: imagoeconomica)

https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2020/01/Imagoeconomica_pascale-berlusconi.jpg 468 1000 Vvox https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Vvox 2020-01-27 16:21:43 2020-01-27 16:21:43 Pascale brutale: «Salvini? Non lo stimo nè come uomo nè come politico»