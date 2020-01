Condividi

All’indomani delle elezioni in Emilia Romagna che ha visto la vittoria del candidato Pd Bonaccini su quello della Lega Borgonzoni, Gianni Morandi ha pubblicato su Facebook una foto di 4 sardine stilizzate e colorate aggiungendo una breve e semplice didascalia: «27 gennaio». Il commento del cantante al risultato elettorale ha contato in poche ore più di 15 mila like.

(ph: Facebook Gianni Morandi)