Giorni della merla? Quest’anno non ci sono

Dovrebbero essere i giorni più freddi dell’anno: il 29, 30 e 31 gennaio. Ma quest’anno (e non è la prima volta), non solo questi tre giorni non saranno affatto i più freddi, ma anzi al contrario porteranno temperature sopra la media. Addirittura, secondo le previsioni de Ilmeteo.it, al Sud si potrebbero raggiungere i 20 gradi. Ma anche al Nord verranno giorni tutt’altro che freddi toccando i 13 gradi in Val Padana.

La tradizione della merla bianca che diventa nera perché si rifugia per tre giorni di fila in un camino per proteggersi dal gelo quindi non sarà rispettata. Ed è ancora presto per stabilire se il gelo è solo rimandato o se non arriverà proprio.

(Ph. Oldiefan Pixabay)