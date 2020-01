Sorpresa nel Trevigiano: in visita il Generale Lee di Hazzard

Condividi

Chi si ricorda la serie tv Hazzard? E come dimenticare il Generale Lee, la mitica Dodge Charger del 1969 usata dai cugini Duke? Oggi questa splendida vettura ha fatto visita a Castelbrando, a Cison di Valmarino (Treviso). Una splendida auto in uno splendido paesaggio per degli scatti dal sapore vintage di nostalgia.