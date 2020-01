Dosoledo (Bl), carnevale con la “Mascherata di Santä Ploniä”

Condividi

Domenica 9 febbraio l’associazione “Chei d’ Santä Ploniä” organizza la “Mascherata di Santä Ploniä” a Dosoledo, frazione di Comelico Superiore (Belluno). Sfilata, musica, balli e tanto tanto divertimento per tutti, nel solco delle antiche tradizioni di montagna.

PROGRAMMA

Ore 10:00 arrivo della prima sfilata delle maschere tipiche in Piazza Tiziano con partenza dalla località Sacco

Ore 14:00 seconda sfilata

Ore 21:00 serata danzante presso l’Albergo Bellavista

L’iscrizione è obbligatoria, e raccomandiamo la massima puntualità per il ritrovo delle maschere in località Sacco. (9.15 per la prima sfilata, 13.15 per la seconda).

Servizio ristoro, assaggi di dolci tipici, balli tradizionali e tante emozioni.

Le iscrizioni per Santä Ploniä 2020 sono ufficialmente aperte.

Per motivi organizzativi l’iscrizione alla mascherata è obbligatoria (quota ad offerta libera) e si può effettuare presso una delle seguenti location a Dosoledo:

Enocartolibreria Golin – Via Roma 82

Alimentari da Pia – Via Roma 51