Mihajlovic di nuovo in ospedale

Sinisa Mihajlovic è stato di nuovo ricoverato in ospedale. Secondo la nota del policlinico Sant’Orsola dove si trova l’allenatore del Bologna, durante l’ospedalizzazione sarà «sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri».

Nei giorni scorsi Mihajlovic aveva rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin dove parlava della sua malattia e dei momenti difficili che è riuscito a superare grazie alla famiglia.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)