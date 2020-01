Non si arresta il successo del noleggio furgoni a Milano

Condividi

Noleggiare un furgone rappresenta un’ottima alternativa al suo acquisto ed è una tendenza sempre più diffusa in tutta Italia, con dati ancora più significativi nelle grandi città.

Che sia per un trasloco o per il regolare svolgimento di un’attività commerciale, noleggiare un mezzo rappresenta una scelta conveniente per diversi motivi. Scopriamo qualcosa di più sulla trend del noleggio furgoni a breve e a lungo termine, in particolare nella città di Milano.

Noleggio furgoni: perché conviene?

Noleggiare un furgone risulta conveniente per molteplici motivi:

Risparmio economico : noleggiare consente di pagare tutto in un’unica soluzione o tramite canone mensile, a seconda del tipo di noleggio, senza nessun investimento iniziale e senza doversi fare carico dei costanti costi di gestione e manutenzione del mezzo;

: noleggiare consente di pagare tutto in un’unica soluzione o tramite canone mensile, a seconda del tipo di noleggio, senza nessun investimento iniziale e senza doversi fare carico dei costanti costi di gestione e manutenzione del mezzo; Maggiore sicurezza : noleggiare consente di avere la certezza di guidare un mezzo sempre totalmente efficiente e sicuro;

: noleggiare consente di avere la certezza di guidare un mezzo sempre totalmente efficiente e sicuro; Vasta scelta di veicoli: noleggiare consente di scegliere esattamente il mezzo perfetto per ogni esigenza, orientandosi verso veicoli più o meno capienti e con determinate caratteristiche tecniche a seconda delle necessità.

I dati sul noleggio in Italia

I dati sul noleggio in Italia mostrano chiaramente come la tendenza sia in continua crescita, sia da parte di privati che di aziende o pubbliche amministrazioni. Il boom nel mercato è avvenuto ad inizio 2018, con un trend che è rimasto positivo per tutto il corso del 2019.

Nel settore delle auto, un’auto su quattro è immatricolata per il noleggio; nel settore dei furgoni e di altri mezzi commerciali invece, risulta particolarmente rilevante il dato sul noleggio a lungo termine, cresciuto di oltre il 5% nel corso dell’ultimo anno.

I dati si fanno ancora più significativi se consideriamo le maggiori città del nostro territorio, come Roma o Milano, dove sono presenti molte ditte specializzate in questi servizi. Sarà sufficiente digitare su un motore di ricerca “Noleggiare furgone Milano” per entrare in contatto con una vasta gamma di servizi di noleggio, di opzioni e offerte.

Il noleggio di furgoni nella città di Milano

La richiesta di furgoni a noleggio è particolarmente vivace nella città di Milano e nei comuni dell’hinterland, tra furgoni refrigerati, centinati e cassonati con cassone fisso o ribaltabile, mini Van, furgoni 9 posti ecc.

Giffi Noleggi da oltre 25 anni offre il servizio noleggio su tutto il territorio nazionale con una flotta di veicoli commerciali delle migliori marche, tra le quali Nissan, Fiat e Ford. Mezzi dotati delle migliori tecnologie, in modo da viaggiare perfettamente sicuri e confortevoli.

Per Giffi Noleggi la sicurezza rientra tra le priorità assolute: ogni veicolo è dotato di ABS per garantire la massima efficienza in frenata, ASR, l’antislittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione, e FAP, il filtro anti-particolato, per ridurre le emissioni inquinanti e avere accesso ovunque, anche nelle zone a traffico limitato.

Vengono garantiti tempi rapidi, prezzi competitivi e mezzi dalle prestazioni efficienti, in grado di adattarsi ad ogni esigenza commerciale e di trasporto, in ambiti molto diversi tra cui l’edilizia, il giardinaggio, l’alimentare o l’industria farmaceutica. Giffi Noleggi offre, inoltre, la possibilità di noleggiare insieme, al proprio furgone, anche un transpallet o un carrello manuale per aiutarsi nelle attività di carico e scarico.

Il noleggio furgoni diventa così la soluzione perfetta in ambito industriale, così come in ambito privato, per noleggi a breve e a lungo termine, con il contratto di noleggio modificabile in ogni momento in una formula aperta particolarmente vantaggiosa per ogni tipo di cliente.

Giffi Noleggi è presente sull’intero territorio del capoluogo meneghino, dal cuore della città alla sua periferia, fino ad arrivare ai comuni limitrofi da nord a sud, da est a ovest.