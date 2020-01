Tour alla scoperta della “Padova gotica dell’800”

Condividi

L’associazione “Padova Gotica” organizza dei tour storico-letterari che uniscono l’esperienza di una visita guidata al fascino di un reading o lettura espressiva da parte di un attore. Domenica 2 febbraio si terrà il “tour” classico che permette ai partecipanti di immergersi nell’atmosfera dell’Ottocento padovano e in quella “dark” del romanzo gotico-thriller di Matteo Strukul “La Giostra dei fiori spezzati”.

Al termine del Tour seguirà la visita nella prestigiosa Sala Bianca del Caffè Pedrocchi per degustare il celebre Caffè alla menta con i biscottini “lingue di gatto” come il protagonista del romanzo stesso.

Programma

LUOGO DI RITROVO:

Inizio Tour: ore 17,00. Ritrovo alle ore 16,40-16,45 sotto la Torre dell’Orologio in Piazza dei Signori;

DURATA: Circa 1 ora e 30 minuti

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:

15€ (10€ tour + 5€ Caffè Pedrocchi e lingue di gatto in Sala Bianca)

COME PRENOTARE:

Per partecipare al Tour (disponibilità massima 30 posti) è necessario prenotare mandando una mail all’indirizzo *protected email* o telefonando al seguente numero:

– 333 7240623 (Stefania)

PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO

“Borghesia e popolo – Le due anime di una città in trasformazione” è il nome di questo tour, il primo e collaudato tour dedicato alla Padova dell’Ottocento. Un viaggio alla scoperta di una città dal doppio volto, una città in cui le classi sociali pur vivendo in pieno centro storico intessevano rapporti e comunicazioni sociali completamente diverse.

Questo tour storico‐letterario ci porta alla scoperta della Padova da poco annessa al Regno d’Italia intervallando ai portici, alle piazze del cento città e ai luoghi frequentati dalla borghesia e dagli intellettuali dell’epoca, anche una Padova fatta di stenti e resilienza rispetto alle sfide di quegli anni. Si partirà da alcuni dettagli di Piazza dei Signori, o Piazza Unità d’Italia com’era chiamata allora, per spostarsi poi verso il “Teatro Nuovo” dove verranno richiamati alla memoria due nomi legati alla Padova post‐unitaria: Eleonora Duse e Giuseppe Verdi (con aneddoti curiosi legati alla loro vita).

A pochi passi di distanza si entrerà poi nel mondo del “popolo” che nell’attiguo quartiere Santa Lucia affrontava le difficoltà e gli affanni della vita alla fine dell’Ottocento, tra rischi di morte per pellagra, miseria e carestie dilaganti. Il tour terminerà di fronte al Caffè Pedrocchi.

IL TEAM DI PADOVAWALKS

Il team di Padova Walks è formato dalle guide turistiche Stefania Dantone, Mariaclaudia Crivellaro, Paola Principato, dagli attori Pietro Alberto Venuti, Sara Corsini e si avvale del contributo di Laura Perrone nelle vesti di Erendira, protagonista femminile del romanzo di Strukul, dell’architetto-fotografo Matteo Bernardi dell’associazione Sugarpulp e di Alberto Botton del Blog di Padova, ideatore del Tour nella Padova Gotica dell’800.