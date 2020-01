Grande Fratello Vip, Di Benedetto a Ciavarro: «Puoi amare me»

Condividi

Momenti difficili e di sconforto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Carlotta Maggiorana è andata in crisi per la mancanza del marito e per il fatto che passeranno San Valentino lontani. Con lei Paolo Ciavarro che l’ha consolata e le ha detto: «È una cosa bellissima e non sai quanto vorrei piangere io perchè mi manca la donna che amo». Il concorrente, infatti, non ha mai nascosto il suo forte desiderio di innamorarsi e costruire una famiglia.

Paola Di Benedetto, sentendo le parole di Ciavarro, ha risposto: «Che bella cosa che hai detto. Ma che tenero, puoi amare me se vuoi». Va specificato che tra i due al momento non c’è nessuno coinvolgimento sentimentale anche se in molti lo sperano. Le parole di affetto di Paola sono state quelle di un’amica per un compagno d’avventura.