Borgonzoni sconfitta, Iva Zanicchi: «Gli emiliani preferiscono gli uomini»

«Non c’è stato un effetto citofono. Se uno vuole votare il centrodestra non cambia idea per una citofonata. Chi

ama Salvini gradisce questo suo essere poco patinato e molto spontaneo». Così Iva Zanicchi, soprannominata l'”aquila di Ligonchio”, commenta il risultato delle elezioni del voto in Emilia-Romagna, dove è nata 80 anni, in provincia di Reggio Emilia.

«Bonaccini ha governato bene. Ci voleva un candidato più forte per metterlo in discussione – ha aggiunto la Zanicchi -. Il dato di coalizione che per il centodestra appare maggiore dei voti andati alla Borgonzoni la dice lunga. I candidati sono fondamentali. In Emilia io avrei candidato un uomo. Perché conosco gli emiliani. In certi ruoli, anche nella rossa Emilia preferiscono gli uomini».

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Imagoeconomica)