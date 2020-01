Salvini sconfitto ma contento: «In Veneto sarà tutto in discesa»

Condividi

Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Bentivoglio, commenta la sconfitta in Emilia Romagna: «Abbiamo vinto otto elezioni regionali su nove, poteva andare peggio. Ovviamente avrei preferito nove su nove ma in primavera ce ne saranno altre sei e siamo già al lavoro per le squadre».

«In Veneto e Liguria non vedo problemi – spiega il leader della Lega – le altre sono a guida Pd, 4 delle ultime sei rimaste in Italia. Noi giochiamo per vincere sia nelle Marche, che in Toscana, che in Puglia e Campania», conclude.

