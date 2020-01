Virus Cina: rafforzato numero verde 1500, formati mediatori culturali

Condividi

Roma, 27 gen (AdnKronos Salute) – Una nuova équipe di medici e personale sanitario, formata ad hoc, rafforzerà ulteriormente i controlli negli aeroporti e integrerà lo staff della sala operativa del numero verde 1500 attivo 24 ore su 24. Tra loro presenti anche i mediatori culturali che dialogheranno con i cittadini cinesi che si rivolgeranno al servizio. E’ quanto si legge in una nota del ministero della Salute, nella quale si informa della riunione della task-force coronavirus 2019-nCoV, tenutasi questa mattina alla presenza del ministro Roberto Speranza nella sede del dicastero di via Ribotta a Roma. Alla riunione, tra gli altri, ha partecipato anche l’Assistant Director General dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Raniero Guerra.

Il ministero fa sapere inoltre che prosegue il coordinamento con tutte le istituzioni internazionali competenti. E che è stata verificata la piena operatività delle procedure di controllo avviate ieri negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Al momento tutti i controlli procedono regolarmente, riferisce la nota, ricordando che per le informazioni generali è attivo e costantemente aggiornato il portale www.salute.gov.it.