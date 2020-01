Il toy boy di Lucia Bramieri scappa con la trans

Condividi

Qualche giorno fa nel salotto di Pomeriggio 5, Lucia Bramieri reduce da alcuni impegni in Puglia dove aveva conosciuto il suo nuovo toy boy il giornalista Antonello Corigliano aveva presentato quello che sembrerebbe un nuovo amore.

Con la promessa che il giovane l’avrebbe raggiunta il prima possibile per passare un altro weekend d’amore questa volta però nella città della Bramieri a Milano. Corigliano aveva dichiarato che non appena gli impegni fossero terminati avrebbe raggiunto Lucia, ma ecco spuntare foto che non lasciano spazio all’immaginazione, sorpresi nel cuore della capitale a Roma, la trans conduttrice e opinionista Manila Gorio proprio con il toy boy della Bramieri. Che cosa risponderà Lucia a questa provocazione?