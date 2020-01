Cacciari a Zingaretti: «Dare degli incarichi politici alle Sardine»

Condividi

Dopo aver sottolineato di aver previsto la vittoria del Pd in Emilia Romagna, Massimo Cacciari ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, afferma che le Sardine hanno giocato un ruolo fondamentale nel risultato, «soprattutto nello spostare voti dai 5 Stelle a Stefano Bonaccini».

Poi il consiglio al leader dem Nicola Zingaretti: «E’ decisivo che abbiano un ruolo nel dibattito congressuale. L’ideale sarebbe che dichiarassero di voler fare politica politica, che indicassero dei punti di convergenza con il programma che Zingaretti dovrà produrre, e su quello si può pensare a una confluenza o a una federazione. Se Zingaretti non ha il loro appoggio dubito che potrà affermare la linea che ha in testa. E gli devi offrire spazio politico, incarichi, sennò non ha senso», conclude l’ex sindaco di Venezia.

