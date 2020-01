Verona, il Due Torri tra le “100 eccellenze italiane”

Condividi

Un hotel che custodisce le memorie della città: con questa motivazione il Due Torri di Verona entra a fare parte della prima edizione della Guida “100 Eccellenze italiane” firmata da So Wine So Food, testata enogastronomica internazionale, in collaborazione con Forbes Italia. La pubblicazione è stata presentata ieri, 27 gennaio 2020, presso il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti di Roma.

Siamo a pochi passi dal balcone di Giulietta, da Piazza Bra e dall’Arena: il palazzo del Due Torri Hotel, risalente al 1300, ha attraversato secoli di storia cittadina, dagli scaligeri alla dominazione veneziana, dall’impero Asburgico al Risorgimento, dagli anni spensierati della Dolce Vita ad oggi, ospitando i più importanti personaggi di ogni epoca. Il suo fiore all’occhiello è un patrimonio che ha eguali: gli affreschi dell’Arena Casarini, decorata con le scene del circo equestre dal più rappresentativo maestro affreschista del ‘900: un tesoro inestimabile restaurato e restituito alla città dal Gruppo Duetorrihotels (nella foto).

Ma non è “solo” la storia ad aver garantito al 5 stelle un posto all’interno della prestigiosa Guida: attento e sensibile al futuro del pianeta, l’hotel promuove pratiche per la tutela dell’ambiente attraverso il progetto green che coinvolge tutti gli ambienti, dalle aree comuni alle camere.

Nella guida alle 100 eccellenze italiane compaiono anche altre gli altri tre hotel che rappresentano i fiori all’occhiello del Gruppo Duetorrihotels il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. Tra i tratti in comune, il fatto di trovarsi all’interno di palazzi storici che valorizzano il patrimonio culturale e artistico di alcune tra le più belle città d’arte italiane. Tutti sono in pieno centro e vantano un’attenzione estrema al dettaglio di lusso, riscontrabile nella qualità dell’accoglienza, degli arredi, dei servizi.

“Essere tra le pagine di una guida interamente dedicata alle migliori eccellenze italiane è per noi motivo di grande soddisfazione” dichiara Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels. “Dietro questo riconoscimento c’è il lavoro di un team consolidato, che ha saputo sintonizzarsi sui desideri degli ospiti e al tempo stesso valorizzare l’identità di ogni hotel. Le nostre strutture hanno una personalità propria, cresciuta insieme al legame profondo con il territorio, la sua cultura, la sua storia”.