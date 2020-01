Imprenditore trovato senza vita. L’ex compagna: «Impotente, triste e incredula»

Condividi

«Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi».

Così Carla Velli, la bellissima veneziana ex tronista di Uomini e donne, dopo aver appreso della scomparsa dell’ex compagno Matteo Voltolina, da cui aveva avuto un figlio. L’uomo, imprenditore 38enne, conosciuto anche per essere il figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana, è stato trovato senza vita, domenica mattina, a Mestre, nell’Ostello Onda Felice, struttura ricettiva fashion. Voltolina si sarebbe suicidato attraverso un’overdose di farmaci.