VenetoBanca, funzionario si teneva soldi dei clienti: truffa da 8 milioni

Non solo il crac di Veneto Banca ha inghiottito i loro risparmi. Decine di persone, tra cui molti piccoli imprenditori, hanno visto sparire il proprio denaro nelle tasche di un funzionario 60enne. L’uomo, R.B., è accusato dalla magistratura di essersi impossessato di diversi milioni di euro: al momento ne sono stati accertati 4, ma gli inquirenti sospettano che il bottino possa essere il doppio.

Secondo quanto riferito dalla stampa trevigiana, il caso è scoppiato nell’autunno scorso, quando alcuni ex clienti dell’ ex dirigente della filiale di Riese Pio X di Veneto Banca oggi esubero di Banca Intesa in regime di pre-pensionamento, hanno sporto denuncia ai carabinieri, vista l’impossibilità di vedersi restituiti i propri investimenti. Per gli investigatori è stato facile trovare riscontri, anche perché, messo alle strette, R.B. avrebbe confessato. Il meccanismo della truffa era relativamente semplice: i clienti gli affidavano il denaro affinchè lo investisse tramite la banca; lui si teneva i soldi e, con carta intestata della banca, forniva falsi rendiconti. Il castello di bugie è durato fino alle prime richieste di riavere la somma investita e gli interessi: quando le vittime hanno preso atto che l’uomo si era dileguato si sono rivolte ai militari.