Vicenza, arriva il mercatino da Forte dei Marmi

Domenica 9 febbraio, a Vicenza, giornata-evento con l’arrivo di due consorzi della Versilia, su invito dell’Associazione Culturale Il Tritone. Dalle 7.00 del mattino fino a sera, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte saranno in Borgo Santa Lucia con tantissime occasioni d’acquisto.

Pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce. Tutti articoli selezionati tra le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Per ulteriori informazioni visita la pagina Facebook